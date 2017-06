Hoe de dader van de mislukte aanslag in Brussel geruisloos kon radicaliseren

In de databanken van het gerecht staat alleen dat Oussama Zariouh (36) zich in een ver verleden agressief heeft gedragen tegenover zijn (ex-)vrouw. Verder lijkt hij een Marokkaanse nobody die volgens buren in Molenbeek een teruggetrokken bestaan leidde. Een terrorist die zich op sociale media gematigd voordeed, maar thuis stiekem een bom in elkaar knutselde en geschriften over IS verzamelde. Een lone wolf die niemand zag komen.

“Oussama, een terrorist? Dat kan ik nooit geloven. Nooit heeft hij met mij één woord over Islamitische Staat (IS) gewisseld.” Zaterdag kruiste ik hem nog in het Westland shoppingcentrum. Hij had drie ...