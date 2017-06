Zo zal het oude justitiepaleis eruitzien

Antwerpen - De renovatie van het oude justitiepaleis in de Britselei start eind dit jaar en moet het historische pand klaarstomen voor de komst van het Hof van Beroep in 2020. De meest opvallende nieuwigheid is de binnentuin. Die werd in de jaren 30 overkoepeld, maar krijgt nu haar oorspronkelijke functie terug.

In 2020 verhuist het Hof van Beroep, het parket-generaal, het arbeidshof en het auditoraat-generaal naar het oude justitiepaleis in de Britselei. Het huidige gebouw, op de Waalse Kaai, is helemaal afgeleefd. ...