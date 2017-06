Antwerpen - Het Vinkenplein wordt volgend jaar grondig opgeknapt. Het plein krijgt twee verhoogde inritten en breidt uit tot aan de gevel van café De Reiger.

In het kader van het Stoepenplan Harmonie investeert het district Antwerpen in nieuwe voetpaden in de wijk. In totaal gaat het om 23 straten, inclusief de heraanleg van het Vinkenplein. Het pleintje moet ...