Terreurgewenning kan zo in Van Dale

Pakweg vijf jaar geleden zou een poging tot aanslag in het Centraal Station van Brussel heel het land op zijn kop gezet hebben. De ketting van aaneengeregen gruwel die we sindsdien te verwerken kregen, heeft ervoor gezorgd dat we daar nu heel anders op reageren. Het is onderwerp van gesprek, net als, en zelfs ondergeschikt aan de aanhoudende droogte. Zegt iemand tegen je “het is toch erg hé?”, dan weet je niet meteen of het over een spijkerbom gaat, dan wel over het verbod om je auto te wassen of je gazon te sproeien.

Terreurgewenning, het zou een nieuw woord in Van Dale kunnen zijn. Het is des mensen en heeft ook niets te maken met een gebrek aan empathie. Het is het mentale afweersysteem dat in werking treedt. Uit puur zelfbehoud. Trek die barrières in je hoofd niet op, en je wordt knetter.

Ook de reacties verlopen ondertussen volgens een geijkt scenario. Politici reageren vol afschuw. Hulpdiensten worden gefeliciteerd voor hun doortastend optreden. Een nieuwe reeks veiligheidsmaatregelen wordt aangekondigd, bovenop alle andere. En we vinden het allemaal prima, en vragen ons af of het volgende week toch niet zou gaan regenen.

Het doet denken aan de oorlogsverhalen die mijn generatie meekreeg van ouders en grootouders. Hoe ze hun ramen afplakten met zwart papier, om bommenwerpers geen lichtbakens te geven. Hoe ze de kelders in vluchtten wanneer de sirenes loeiden bij de komst van de vliegende bommen. Om daarna weer samen een spelletje Mens erger je niet te spelen aan de keukentafel.

Onder de meest gruwelijke omstandigheden grijpt de mens naar de houvast van het normale bestaan. Zelfs nu, in deze sluipende oorlog, met zijn onzichtbare vijand die ook nog eens vanuit je eigen rangen opduikt.

Bijna zestien jaar na 9/11 hebben we nog steeds geen antwoord gevonden op jihadistische terreuraanslagen. Dat is een vaststelling, geen verwijt. De reden is allicht dat er geen doeltreffend antwoord bestaat. De ene schreeuwt om keiharde repressie, de andere wil niet weten van maatregelen die onze democratische vrijheden zouden ondergraven. Dat onze samenleving tot nu toe het evenwicht heeft kunnen bewaren tussen beide extremen, is op zich een geruststellende gedachte. En laten we het vooral zo houden, want het zal nog erger worden, voor het betert. IS zal verslagen worden, met een diaspora aan potentiële terroristen tot gevolg. En ook zonder hen zullen er in eigen land nog voor lange tijd criminelen, ’bekeerlingen’ en andere halve zolen te vinden zijn, die zo betekenis denken te kunnen geven aan hun doelloze bestaan.

Een generatie nog? Twee generaties? Geen idee. Misschien zullen onze kleinkinderen aan hun kleinkinderen kunnen vertellen hoe het was om onder dreigingsniveau drie of vier toch een normaal leven te leiden. En laat ons dat laatste vooral blijven doen. Misschien is dat wel het enige doeltreffende antwoord.