Agent op Amerikaanse luchthaven in de hals gestoken

In de Verenigde Staten is een politieagent in de nek gestoken op de luchthaven van Flint, in de staat Michigan. De vermoedelijke aanvaller werd opgepakt. De agent raakte zwaargewond. De Bishop Airport werd geëvacueerd.

De federale politie FBI is ingeschakeld en kon de verdachte oppakken en ondervragen. Volgens nieuwszender NBC News zou de dader “Allah Akbar” hebben geroepen. De FBI vermoedt dat het om een geïsoleerd incident gaat en zegt dat het nog te vroeg is om te spreken over een terreurdaad.