Gemeente is op zoek naar onderhoudsmedewerker

Meerhout - Het gemeentebestuur van Meerhout is op zoek naar een medewerker onderhoud voo sportinfrastructuur, die deel uitmaakt van poetsteam patrimonium.

Het gaat om een deeltijdse tewerkstelling (19/38 uren op weekbasis) in contractueel verband voor bepaalde duur: van 1 augustus 2017 tot en met 30 juni 2019.

De medewerker onderhoud sportinfrastructuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportaccommodatie in de Schoolstraat in Meerhout. Meer informatie over de jobinhoud, vinden kandidaten via deze link.

Kandidaturen indienen kan ten laatste op vrijdag 23 juni. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een grondig sollicitatiegesprek op woensdag 5 juli.