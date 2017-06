Slachtoffers inferno Londen krijgen gratis nieuw onderkomen in luxeflats

De slachtoffers van de allesverwoestende brand in de Grenfell-toren krijgen van de stad Londen twee maand gratis onderdak aangeboden in een nieuw appartementsgebouw met luxeflats. “We willen dat de slachtoffers zo snel mogelijk opnieuw hun leven opbouwen”, klinkt het bij de projectontwikkelaar.

De stad Londen heeft geïnvesteerd in 68 luxeflats, die deel uitmaken van een appartementsblok in Kensington Row, ongeveer 2,5 kilometer ten zuiden van de Grenfell-toren. Het zou gaan om een buurt waar veel welgestelde mensen wonen.

De meest luxueuze appartementen, met vier slaapkamers, staan momenteel te koop voor 9,6 miljoen euro. Maar de flats die onderdak zullen bieden aan de slachtoffers van de Grenfell-brand zullen iets meer bescheiden ingericht zijn. Al voldoen ze wel aan dezelfde kwaliteitsnormen.

Foto: The Berkeley Group

Het appartementscomplex heeft dag en nacht een conciërge aan de deur, beschikt over een zwembad, een sauna en een privé-cinema. Het is nog niet duidelijk of de slachtoffers van de Grenfell-brand toegang zullen hebben tot die extraatjes.

Hotels bezet

“We moeten nu zo snel mogelijk een appartement proberen te vinden voor de slachtoffers”, zegt Tony Pidgley van de Berkeley Group. Zij staan in voor de bouw van de appartementen. “Ergens veilig, dichtbij hun vrienden en dichtbij plaatsen die ze goed kennen. Zodat ze snel opnieuw hun leven kunnen heropopbouwen. We zullen dag en nacht werken om de appartementen zo snel mogelijk klaar te krijgen.”

Eerder had Labour-leiderJeremy Corbyn al opgeroepen om de slachtoffers van het inferno opnieuw een onderkomen te geven in Kensington, de wijk waar de Grenfell-toren is uitgebrand. Voorlopig vinden de slachtoffers een onderdak in hotels in de omgeving. Volgens bronnen gaat het om 140 hotelkamers.