Victor Campenaerts gaat resoluut voor nieuwe driekleur: “Vrees vooral Van Aert en Yves Lampaert”

Chimay - Donderdag wordt in het Henegouwse Chimay, op het autoracecircuit, het Belgisch kampioenschap tijdrijden georganiseerd. Bij de mannen elite verdedigt Victor Campenaerts zijn titel. De 25-jarige won dit seizoen nog maar één wedstrijd, de individuele tijdrit in Cordoba van de Ruta del Sol. Als het aan Campenaerts ligt wordt hij donderdag opnieuw de snelste van het pak. Voor minder dan goud trekt de titelverdediger niet naar Chimay. Hij start om 17u44 als allerlaatste van het pak. Thomas Degand doet dat, bij de eliterenners met contract, als eerste om 15u00.

“Ik verkende het parcours afgelopen zondag uitvoerig”, opende Campenaerts. “‘Tricky’, aangezien het 37,5 kilometer lange parcours enkele stukken bevat waarvan het wegdek in bedenkelijke staat verkeert. Het zou jammer zijn daar het BK te verliezen door pech. Voor de rest is het wel mijn ding. Zonder veel bochten, iets voor de hardrijders en dus in mijn voordeel. Ik vrees vooral veel concurrentie van Wout van Aert en Yves Lampaert. Voor eerstgenoemde is het wellicht spijtig dat het geen echt technisch parcours is. Lampaert is dan weer een type renner zoals mij. Hij kan ook vol gas geven zonder rustmomenten. En dan zijn er natuurlijk nog Tim Wellens, Maxime Monfort en Thomas De Gendt bij Lotto Soudal. Van laatstgenoemde verwacht ik ook zeer veel. Na mijn ritzege in de Ruta del Sol geraakte ik wat overtraind maar ik hoop er weer vol voor te kunnen gaan. Ik wil zonder meer mijn titel verlengen.”

Bij de vrouwen elite kan de 29-jarige Ann-Sophie Duyck voor de vierde keer op rij reeds Belgisch kampioene worden. Vorig jaar liet zij Lotte Kopecky en Isabelle Beckers achter haar. Donderdag strijden ook de eliterenners zonder contract voor de driekleur. Vorig jaar ging de titel daar naar Elias Van Breussegem. Hij haalde het toen voor Kevin De Jonghe en David Boucher.