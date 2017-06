Bijzondere vondst in Vlimmeren: “Ook 500 jaar geleden speelden mensen hier al met de bal”

Beerse -

Archeologen hebben bij opgravingen voor een nieuwe verkaveling in de Lepelstraat in Vlimmeren (Beerse) een bijzondere vondst gedaan. Ze ontdekten een puntgave houten bal die vermoedelijk ruim vijfhonderd jaar oud is. Het voorwerp werd zo goed als zeker gebruikt bij het ‘beugelspel’. Ook een metalen bikkel lag in de buurt.