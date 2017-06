BAD 79 Anderlecht gaat opnieuw met 5-0 de boot in op EK badminton voor clubs

BAD 79 Anderlecht heeft zijn tweede wedstrijd op het EK badminton voor clubteams in Milaan woensdag verloren. Het IJslandse TBR Reykjavik was met 5-0 te sterk voor de Brusselaars, die dinsdag het toernooi begonnen met een 5-0 nederlaag tegen het Portugese Madeira.

In het gemengd dubbel verloren Julien Carraggi en Manon Vervaeke in drie sets (13-21, 21-15, 22-20) van het IJslandse paar Sigridur Arnadottir/Kristofer Darri Finnsson. In het enkel ging Alexandre Lallemand in drie sets (21-11, 19-21, 21-18) ten onder tegen Daniel Johannnesson, terwijl Stéphanie Van Wel in twee sets (21-8, 21-10) in het zand beet tegen Margret Johannsdottir.

In het mannen dubbel konden Julien Carraggi en Raphaël Van Wel geen set winnen (21-14, 21-19) tegen David Bjarni Bjornsson/Kristofer Darri Finnsson. Ook Stephanie Van Wel en Manon Vervaeke slaagden er in het vrouwen dubbel niet in de eer te redden tegen Sigridur Arnadottir/Margret Johannsdottir (21-7, 21-10).

Donderdag neemt BAD 79 Anderlecht het in zijn derde match op tegen het Franse Chambly Oise, dat zijn eerste twee wedstrijden met telkens 5-0 won.