Bakker uit Borgerhout krijgt Brian De Palma en zijn filmcrew over de vloer

Borgerhout - Een wereldberoemde Amerikaanse filmregisseur die even bij een Borgerhoutse bakker binnenstapt en besluit een deel van zijn film in die man zijn huiskamer op te nemen. Dat deed Brian De Palma, die hier is voor de opnames van zijn nieuwe film ‘Domino’. De film speelt zich af tegen de achtergrond van de terreuraanslagen in Europa. Donderdag zal de filmcrew halt houden op het Groeningerplein in Borgerhout, waar bakker Nasri Abdelkri met plezier zijn woonruimte zal afstaan.

De film die Brian De Palma onder meer in Antwerpen opneemt draait rond een erg actueel thema: terreur in Europa. Als een van de filmlocaties zocht de gevierde regisseur naar een ruime woning met Marrokaans interieur en die vond hij boven Bakkerij Bilal aan het Groeningerplein in Borgerhout.

“Brian De Palma kwam hier zelf met zijn mensen een kijkje nemen”, vertelt bakker Nasri Abdelkri. “Ik was akkoord en heb hun het huis gegeven om de film te maken.”

“De bakkerij blijft morgen normaal gezien open, maar als ze willen dat de zaak dicht moet doe ik dat zonder probleem”, aldus de bakker.

De hoofdrollen in ‘Domino’ worden vertolkt door Christina Hendricks en Nikolaj Coster-Waldau.