Mai Thai, twintig jaar passie

Antwerpen - Het Thaise restaurant Mai Thai viert zijn twintigste verjaardag en de vijfde op de Suikerrui. Aan stoppen denkt uitbaatster Mai nog lang niet.

Tim Elamruang kwam dertig jaar geleden naar België. Mai, want zo luidde haar traditioneel Thaise bijnaam, ging werken in restaurants River Kwai, Sombat, Lunch Garden en Deli France. “Dat was altijd in de keuken en dus stak ik veel op.”

Na tien jaar wilde Mai voor eigen rekening werken en vond ze een pand op de Vlasmarkt. “Ik opende er de eerste Mai Thai, wellicht het eerste Thaise restaurant van de stad.” Vijf jaar geleden verhuisde ze naar de Suikerrui, een plek met veel meer passage.

Mai had intussen een ruime kern van vaste klanten opgebouwd. “Nu mag ik rekenen op zeventig procent vaste klanten en dertig procent toeristen”, telt ze uit.

In de beginperiode stond Mai er alleen voor. “Dat is stilaan veranderd. Veertien jaar geleden leerde ik Joachim Mels kennen, die me helpt op de achtergrond. Ik sta niet meer elke dag in de keuken, maar ik bepaal nog wel mee de kaart en de suggesties.”

De inspiratie voor nieuwe gerechten haalt Mai, zoals wel meer fusionkoks in deze stad, uit haar thuisland Thailand. “Ik vlieg toch elke drie maanden even naar daar”, vertelt ze. “Vrienden en familie zien in Pattaya, maar vooral Bangkok nog eens bezoeken en veel gaan proeven.”

www.mai-thai.be, Suikerrui 26