Brusselse Audi-fabriek mag tweede elektrisch model bouwen

De Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi mag een tweede elektrisch model bouwen. Het gaat om een vierdeurs coupé met de naam ‘e-tron Sportback’. Dat heeft Belga woensdag vernomen bij Audi. De toekenning van een tweede model aan de Brusselse vestiging werd voorafgegaan door succesvolle onderhandelingen voor meer flexibiliteit en werkzekerheid tot 2020, zo meldt Audi.

De eerste volledig elektrische wagen, een SUV met de naam ‘e-tron’, loopt vanaf volgend jaar van de band in de Brusselse fabriek van Audi. Brussel mag nu ook de tweede elektrische wagen bouwen. Audi had de productie van dat tweede model eerder aangekondigd voor 2019 en de Brusselse fabriek had zich kandidaat gesteld.

"Met de beslissing voor een Audi e-tron Sportback tonen we dat Audi het thema elektromobiliteit ernstig neemt. De Brusselse vestiging kan met een tweede volledig elektrisch op batterij gestuurde sportcoupé optimaal benut worden", zegt prof. dr. Hubert Waltl, directeur productie en logistiek bij Audi.

De vormgeving van de nieuwe coupé verbindt volgens de autobouwer "klassieke Audi-elementen met trendsettende details". De Audi e-tron krijgt een rijbereik tot 500 kilometer en zal in 4,6 seconden de sprint van 0 tot 100 km/u kunnen afleggen. Voor de e-tron Sportback zal de autonomie meer dan 500 kilometer bedragen en zal de sprint van 0 tot 100 km/u slechts 4,5 seconden vergen.

In de Brusselse Audi-fabriek, waar momenteel nog de A1 gebouwd wordt, werken zowat 3.000 mensen. De directie en sociale partners van de Brusselse fabriek kwamen ook tot een akkoord om in 2017-2018 extra Audi A1’s te bouwen in Brussel. Naast de reeds besliste pauzendoorloop zal dit jaar een beroep kunnen worden gedaan op een tijdelijke verlenging van de namiddagploeg om het gevraagde extra volume van de A1 te garanderen. Volgend jaar zal het hogere aantal A1’s ook door een tijdelijk aangepast arbeidsmodel opgevangen worden.

"Audi Brussels kon de vraag van Audi tegemoetkomen dankzij de overeengekomen flexibiliteitsmaatregelen", zegt Patrick Danau, algemeen directeur techniek en logistiek van Audi Brussels. "Het verheugt ons dat we erin geslaagd zijn (...) een tweede model naar Brussel te halen en daarmee de werkzekerheid in België op lange termijn te garanderen."