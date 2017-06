Vrouw spendeert 23.000 euro om op Barbie te lijken

De Britse Rachel Evans is geobsedeerd door Barbie en doet er dan ook alles aan om er zo hard mogelijk op te lijken. Daarvoor ging ze al ettelijke keren onder het mes. In totaal zou de 46-jarige single mama al 23.000 euro gespendeerd hebben aan haar look.

De 46-jarige Rachel Evans uit Londen verschijnt binnenkort in 'OMG: My Barbie Body' op de Britse zender Channel 5. De vrouw is dan ook een opvallende verschijning. Met haar platinablonde lokken en afgetraind figuur doet ze er alles aan om zo goed mogelijk op haar idool Barbie te lijken.

Om die 'perfectie' te proberen benaderen, gaf ze de voorbije elf jaar al om en bij de 23.000 euro uit. Zo liet ze haar jukbeenderen verhogen, haar kaaklijn scherper maken, haar neus corrigeren en haar borsten liften. Maar het meest opvallend is dat ze haar mondhoeken liet optrekken zodat ze er altijd uitziet alsof ze glimlacht. Naar eigen zeggen raakte ze verslaafd aan cosmetische ingrepen nadat ze de eerste keer haar lippen liet opspuiten.

"Ik voel me zoals Barbie, ik denk zoals Barbie en ik ben Barbie. Ik geloof echt dat Barbie en ik één en dezelfde persoon zijn. Ik ben een levende pop", vertelt ze in het programma onder meer.

