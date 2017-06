Lingerieshoot met onzekere vrouwen beweegt bekend model tot tranen toe

In opdracht van het magazine Glamour haalde Ashley Graham vier vrouwen voor de camera voor een fotoshoot in lingerie. Alle vier voelen ze zich onzeker over hun lichaam, maar het bekende plus-sizemodel helpt hen er doorheen door hen complimenten te geven en ze enkele trucjes bij te leren. Op het einde is ze zo ontroerd door hun verhalen dat ze in tranen uitbarst.

Karolena, Anastasia, Alyssa en Kaitlyn zijn de vier vrouwen die Glamour bereid vond om deel te nemen aan een lingerieshoot. Ze lijken niet op elkaar, maar hebben wel één ding gemeen: ze voelen zich onzeker over hun lichaam. De eerste twee hebben ronde vormen, Alyssa herstelt van anorexia en Kaitlyn heeft heel wat littekens. Er was dus niemand beter te vinden dan Ashley Graham die hen kon bijstaan bij de shoot. Zij is zowat het bekendste plus-sizemodel en weet uit eigen ervaring hoe je je grote angst best kunt overwinnen en je pluspunten in de verf kunt zetten.

Emotioneel

De vrouwen zijn uiteindelijk allemaal blij met het resultaat, maar als Graham in het filmpje terugblikt op het gebeuren dan barst ze plots in tranen uit. Vooral het verhaal van Alyssa heeft haar erg geraakt. Daarom is er nog een belangrijke boodschao die haar van het hart moet. "Ik had niet gedacht dat ik zou moeten huilen, maar ik voel me plots heel emotioneel. Mensen denken dat alles rond het zelfbeeld en de lichaamsrevolutie enkel een trend is, maar dat is het niet."

"Het gaat over grote meisjes en kleine meisjes en van latina's tot zwarte meisjes. Het gaat over blanke en jonge meisjes en iedereen daartussen. Als we dit gesprek blijven voeren en blijven praten over wat de maatschappij als lelijk beschouwt en we niet vertegenwoordigd zien in de media, dan zal er finaal iets veranderen. Zo maken we een statement en creëren we samen iets wat het nieuwe normaal zal worden."