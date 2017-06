Charles Michel: “We laten ons niet intimideren door de terroristen”

Premier Michel heeft woensdagvoormiddag een persconferentie gegeven over de bijeenkomst van de nationale Veiligheidsraad na het incident dinsdagavond in het Brusselse Centraal Station.

“Er is een terreuraanslag verijdeld in het Centraal Station”, zo zei premier Charles Michel (MR). “Er was een individu die een bom wilde laten ontploffen. Hij had ook nog explosieven bij zich die hij niet heeft kunnen laten ontploffen. De aanwezige militairen hebben dat verhinderd en hebben de zone beveiligd. Heel snel na het incident is er een gerechtelijk onderzoek gestart. Daarover zal het parket nog later communiceren.”

De premier vervolgde de persconferentie door de militairen te bedanken. “In naam van de regering willen we de veiligheidsdiensten hartelijk bedanken. Ze hebben snel en efficiënt gereageerd. Ook het personeel van de NMBS willen we bedanken voor hun inzet en voor hun professionalisme.”

Het terreurniveau in ons land blijft op niveau 3, zo communiceerde Michel nog. “Maar het crisiscentrum heeft wel beslist om voor de volgende uren en dagen extra maatregelen te nemen, zeker voor publieke plaatsen en evenementen.” Michel ging niet in op de concrete details van die maatregelen. “Maar er zal zeker wel een versterking zijn van de militaire diensten, er is extra waakzaamheid geboden en er komen meer controles. We zijn bijzonder alert.”

Nul risico bestaat niet

Zo zullen er voor het concert van de Britse band Coldplay woensdagavond in het Koning Boudewijnstadion gepaste maatregelen genomen worden wat aanwezigheid van veiligheidsdiensten en controles betreft.

Michel gaf ook nog aan dat nul risico niet bestaat. “Maar het is onze intentie om alles te doen om alle maatregelen te nemen om ons veiligheidsniveau te versterken. We laten ons niet intimideren door de terroristen. We zullen onze democratie en onze vrijheid blijven verdedigen.”

De Veiligheidsraad zorgt alleszins ook voor een permanenten evaluatie. “De situatie wordt op de voet gevolgd en er is een permanenten opvolging door het OCAD.”