Politie valt binnen in woning in Statiekwartier nadat drie jongemannen met speelgoedwapens op dak lopen

Antwerpen 2018 - De politie is woensdagvoormiddag massaal uitgerukt naar het Statiekwartier in Antwerpen. Agenten van het SRT en het BBT vielen binnen in een woning in de Breydelstraat. Drie jongemannen werden opgepakt. Ze hadden ’s ochtends op het dak gelopen met speelgoedwapens in de hand.

Een getuige, die op het reuzenrad op het Koningin Astridplein zat, had rond 9.15 uur de politie gebeld. De persoon meldde dat er in de omgeving van de Breydelstraat gewapende jongeren op een dak liepen. De politie nam het zekere voor het onzekere en stuurde een helikopter uit om vanuit de lucht de situatie te bekijken. Ook het BBT en SRT kwamen ter plaatse.

Rond 11.25 uur vielen agenten binnen in een woning in de Breydelstraat. Een half uur later kwam één man zelf naar buiten. De speciale politieteams haalden twee andere jongemannen uit de woning.

Speelgoedwapens

“Het was maar een bolletjesgeweer”, riepen ze volgens getuigen naar de politie. Bij controle bleek inderdaad dat de jongeren in het bezit waren van een BB-gun, een speelgoedwapen. “De speelgoedwapens vielen zo goed als niet te onderscheiden van echte wapens en al zeker niet door mensen die beneden op de straat wandelden. Wat tot grote ongerustheid heeft geleid”, aldus de politie.

Foto: SaRe

De Breydelstraat en de Statiestraat waren meer dan een uur lang afgesloten. Er waren heel wat agenten en militairen in de buurt. In de afgesloten straten waren zwaarbewapende agenten aanwezig, met kogelvrije vesten en helmen. Mensen die probeerden buiten te komen, werden aangemaand om opnieuw naar binnen te gaan. Het tramverkeer in de Gemeentestraat was even onderbroken, rond 11.40 uur reden de trams opnieuw.

De Lokale Politie Antwerpen heeft sinds de verijdelde aanslag in Brussel-Centraal van dinsdagavond op verschillende plaatsen in de stad extra ploegen ingezet. Dat is onder meer het geval aan de treinstations, op de Meir en op de Sinksenfoor.

Het incident in de Breydelstraat van woensdagvoormiddag heeft echter niets te maken met de gebeurtenissen in Brussel-Centraal. “Er is nog geen reden om nu alarm te slaan”, reageerde Antwerps burgemeester Bart De Wever.

Video: atv

Foto: SaRe

Foto: SaRe

Foto: SaRe