Brandfase rood in Kalmthoutse Heide: “Toegang wordt afgeraden”

Kalmthout - Het Agentschap Natuur en Bos heeft woensdag brandfase rood aangekondigd voor de Kalmthoutse Heide en andere Antwerpse brandgevoelige gebieden. “Acuut gevaar”, klinkt het bij de gemeente Kalmthout.

De Kalmthoutse Heide gaat niet dicht, meldt de gemeente. “Tijdens fase rood wordt toegang tot het gebied afgeraden, volledig afsluiten gebeurt niet.”

“De toegang tot brandgevoelige gebieden wordt afgeraden”, aldus de gemeente Kalmthout. “Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.”

Rood is het hoogste alarmpeil in België, wat betekent dat het risico op natuurbranden zeer hoog is. In de provincie Antwerpen blijven parken en groendomeinen open, maar wordt opgeroepen tot waakzaamheid.

LEES OOK. Risico op natuurbrand nog nooit zo groot: zo is de situatie in uw gemeente