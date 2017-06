Waar gaat het vet naartoe als je bent afgevallen?

Je altijd afgevraagd wat er exact gebeurt met het vet dat je bent kwijtgespeeld als je bent afgevallen? Uit een Australisch onderzoek blijkt in elk geval dat het niet wordt omgezet in energie of warmte, maar wel dat het simpelweg wordt uitgeademd.

Bij de Australische Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales onderzochten ze wat er gebeurt met het vet dat je verbrandt. Hoewel heel wat mensen denken dat het in warmte of energie wordt omgezet, blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Het vet wordt gewoon uitgeademd in de vorm van CO2 of koolstofdioxide.

"Het verdwijnt gewoon in de lucht", zegt televisiepresentator en wetenschapper Ruben Meersman, die het onderwerp aansneed in 'Science of Weight Loss'. Hij onderzocht ook zelf wat er was gebeurd met de kilo's die hij was kwijtgespeeld. Zo kwam hij ook tot de ontdekking dat als je tien kilo afvalt daarvan dus 8,4 kilo via de longen in de lucht ontsnapt. De overige 1,6 kilo is goed voor water dat wordt afgescheiden via de urine, tranen, zweet en ander lichaamsvocht.

En ook nog dit, jammer genoeg kun je van veel in- en uitademen niet afvallen.