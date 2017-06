Dit weten we al over de terreuraanslag in Brussel-Centraal

Het treinstation Brussel-Centraal is dinsdagavond ontsnapt aan een zware terreuraanslag. Een man liet eerst een trolleykoffer ontploffen in het station, waarna hij werd uitgeschakeld door militairen. Dit weten we tot nu toe over de terreurdaad.

WAT IS ER PRECIES GEBEURD?

Een man, volgens getuigen een dertiger, liet dinsdagavond omstreeks 20.30 uur een trolley ontploffen in het station Brussel-Centraal, op de verdieping tussen de inkomhal en de sporen. Hij zou daarbij ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen. Hij vluchtte na de explosie weg, waarna hij werd neergeschoten door de toegesnelde militairen. Reizigers vluchtten alle richtingen uit en liepen zelfs de sporen op.

ZIJN ER SLACHTOFFERS GEVALLEN?

Bij het incident vielen er geen slachtoffers. Enkel de dader van de terreuraanslag is overleden, nadat hij werd uitgeschakeld door militairen. Een lijkwagen heeft woensdag rond 6.15 uur het stoffelijk overschot van de man weggevoerd.

WIE IS DE DADER?

“De identiteit van de dader is bekend, maar daar gaan we later over communiceren”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “We weten wie hij is. Het federaal parket benadert de vermeden aanslag als een terreurdaad omdat de dader “Allahu Akhbar” - Allah is groot - geroepen zou hebben. In het kader van het onderzoek zijn op dit moment huiszoekingen bezig. We gaan daar geen details over geven om het onderzoek niet te schaden.”

WAS DE DADER ZWAARGEWAPEND?

De man had in een tas een spijkerbom bij zich die heel veel schade zou kunnen aanrichten. De ontmijningsdienst DOVO kon de explosieven gecontroleerd tot ontploffing brengen.

De koffer van de man die eerst ontplofte veroorzaakte enkel een steekvlam. Volgens deskundige Filip Verplaetsen, verbonden aan de UGent en de KU Leuven, was deze bom slecht gemaakt. “Ten eerste omdat er amper schade te zien is. Ook de steekvlammen tonen dat iets fout is gegaan: ik vermoed dat de bom niet écht ontplofte maar veeleer in brand vloog.”

WAT IS HET MOTIEF VAN DE DADER?

Dat is voorlopig nog onbekend. Al spreekt het Federaal parket wel van een terreurdaad. Terreugroep ISIS heeft vorige maand overigens zijn volgers opgeroepen om tijdens de ramadan, die in juni plaatsvond, extra bloedige aanslagen te plegen tegen “de ongelovigen van het Westen”.

Het Federaal parket geeft woensdag om 11 uur meer uitleg in een persconferentie.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Vlak na het incident werden de stations Brussel-Centraal, Brussel-Noord en Brussel-Zuid afgesloten. Ook een gedeelte van de Brusselse Grote Markt werd ontruimd.

Om 8 uur is het Centraal station vrijgegeven en kunnen er opnieuw treinen stoppen. Woensdagochtend reden al treinen op de Brusselse Noord-Zuidverbinding, maar was Brussel-Centraal nog niet toegankelijk, nu is dit wel opnieuw het geval.

Het OCAD heeft intussen laten weten dat het dreigingsniveau in ons land op drie blijft, het op één na hoogste niveau. Dat betekent dat een aanslag “mogelijk en waarschijnlijk” is.