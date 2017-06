Politici loven militairen na kordaat optreden in Centraal-Station

Verschillende Belgische politici hebben via Twitter gereageerd op de terreurdaad in Brussel-Centraal. Daarbij worden vooral onze militairen geloofd. Zij wisten een verdachte man te neutraliseren, nadat hij een trolley tot ontploffing had gebracht. "Opnieuw kordaat ingrijpen van onze militairen die dag na dag op straat over onze veiligheid waken. Dank voor de aanhoudende waakzaamheid", zo liet de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) via zijn twitteraccount weten.

Opnieuw kordaat ingrijpen van onze militairen die dag na dag op straat over onze veiligheid waken. Dank voor de aanhoudende waakzaamheid! ?? pic.twitter.com/XMnwodNHFB — Bart De Wever (@Bart_DeWever) June 20, 2017

Na inspirerende avond in Bru onverwacht met cambio naar huis. Dank aan veiligheidsdiensten voor kordate &snelle optreden in Centraal Station — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) June 20, 2017

Veel dank voor alerte waakzaamheid diensten bij incident aan Centraal Station Brussel — Koen Geens (@Koen_Geens1) June 20, 2017

Dank aan onze militairen, personeel van @NMBS en veiligheidsdiensten voor hun professionalisme en moed. Morgen 9h Nationale Veiligheidsraad — Charles Michel (@CharlesMichel) June 20, 2017

Snel en kordaat optreden vd veiligheidsdiensten in Brussel Centraal. Respect voor hun werk. Koel hoofd, warm hart iedereen. #brusselcentraal — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) June 20, 2017