Deze man passeerde de vermoedelijke dader van de “terreuraanslag” in Brussel-Centraal vlak voor de explosie plaatsvond

Tijdens de explosie in Brussel-Centraal dinsdagavond rond half negen, wandelde deze NMBS-medewerker in de buurt van de vermoedelijke dader. “Ik had hem gezien toen ik de trappen in de hal afdaalde in de richting van de perrons”, vertelt hij aan de redactie van de VRT. “Ik hoorde hem van alles roepen. Op een bepaald moment zelfs ‘Allahu Akbar’.”