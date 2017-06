Expert: “Bom was slecht gemaakt”

Er is nog veel onduidelijkheid over het type explosief in de reiskoffer, maar experten kunnen wel al een en ander afleiden van de foto die verspreid werd.

“Het mag duidelijk zijn dat de bom slecht gemaakt was”, zegt deskundige Filip Verplaetsen, verbonden aan de UGent en de KU Leuven.

“Ten eerste omdat er amper schade te zien is, iets wat wel het geval zou zijn mocht het echt tot een ontploffing zijn gekomen. Ook de steekvlammen tonen dat iets fout is gegaan: ik vermoed dat de bom niet écht ontplofte maar veeleer in brand vloog. De gele vlam wijst er dan weer op dat de basis voor de gebruikte springstof mogelijk TATP was, dezelfde stof die is gebruikt door de terroristen die verantwoordelijk waren voor de aanslagen in Zaventem en Maalbeek vorig jaar.”