Jong Antwerpen Sport vreest verhuizing

Wilrijk - Jong Antwerpen Sport vreest verplicht te moeten verhuizen naar de Wilrijkse Pleinen. “Zowel praktisch als financieel is dat voor ons niet haalbaar”, klinkt het in een noodkreet aan de stad.

Half juni was er nog een spoedoverleg over de kwestie. Jong Antwerpen Sport zou moeten verhuizen van de terreinen Ter Beke naar de Wilrijkse pleinen omdat KFCO Beerschot Wilrijk wil uitbreiden. “Al onze voorbereidingen voor het nieuwe seizoen komen plots in het gedrang wegens het ontbreken van enige vorm van communicatie door de stad Antwerpen en Beerschot”, schrijft het bestuur in een brief aan de stad. “In tegenstelling tot KFCO Beerschot Wilrijk menen wij gegronde redenen te hebben waarom wij op deze korte termijn geen integrale verhuizing van onze club kunnen realiseren.”

Twee kilometer fietsen

Eén van de argumenten is dat het voor de jonge voetballers niet evident is om in het drukke verkeer twee kilometer verder te fietsen. De contracten met spelers en trainers zijn al afgesloten waardoor de planning al helemaal vastligt en niet meer gewijzigd kan worden. Bovendien wordt voorgesteld dat JAS op maandag zou trainen, wat fysiek niet haalbaar is als er op zondag competitiewedstrijden zijn.

Ook financieel zou de verhuizing nadelig zijn voor de club. Een kantine is er nog niet en een container daarvoor neerpoten is te duur. De nieuwe terreinen zijn bovendien nog niet gekeurd door de KBVB en in het verleden zouden de terreinen al eens zijn afgekeurd omdat de afmetingen niet klopten. “We zijn bovendien verontwaardigd over de minachtende houding van KFCO Beerschot Wilrijk”, zegt sportief manager Ludovick Fond.

“Nog niets beslist”

Volgens het kabinet van schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA) is er nog niets beslist over de verhuizing van JAS. “Het klopt dat we voor Beerschot een oplossing proberen te vinden, maar dat doen we niet ten koste van bestaande clubs”, zegt kabinetsmedewerker Kris Goossenaerts. “We proberen een oplossing te zoeken voor alle clubs.”