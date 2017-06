Slachtoffer brand zoekt weide: “Waar moet ik naartoe met mijn dieren?”

Sandra Snels (49) uit Emblem (Ranst) verloor in maart van vorig jaar bijna alles toen haar huurhuis uitbrandde. Nu zit ze opnieuw in de penarie. De grond waar haar dieren op staan, wordt verkocht.

Het huis van Sandra op de Liersesteenweg in Emblem brandde vorig jaar in verdachte omstandigheden volledig af. Sandra verloor zowat al haar bezittingen. Haar dochter, nu 12 jaar, hield alleen haar schooluniform over.

Al bij de eerste vaststellingen kwamen er elementen naar boven die deden vermoeden dat er kwaad opzet in het spel was. Op het moment van de brand was alleen Sandra’s ex-partner in het huis aanwezig.

“Ik ben nog altijd niet uit de problemen”, zegt Sandra. “Na de brand zijn we bij mijn moeder gaan wonen in Borgerhout. Van het verzekeringsgeld heb ik nog niets gezien, want de zaak moet nog voor de rechtbank komen. Gelukkig ben ik zelf niet in verdenking gesteld. Mijn kleren werden in beslag genomen omdat men wilde onderzoeken of ik het vuur niet zelf had aangestoken. Dat deed pijn. Gelukkig heb ik mijn kleren ondertussen wel terug. De rest ben ik kwijt.”

Maar het zijn vooral haar dieren waar Sandra zich zorgen om maakt. “Ik heb drie ezels en een paard die mijn dochtertje en ik heel graag zien”, zegt ze. “Na de brand konden ze terecht op een wei in Zandhoven. Maar de grond waar ze op staan, wordt nu verkocht. En dus kunnen mijn dieren vanaf maandag nergens terecht.”

Terrein met huurwoning

Daarom doet Sandra een oproep: ze zoekt een terrein om haar dieren op te laten grazen. “Als er een woning aan verbonden is die ik kan huren om er met mijn dochter in te wonen, dan zou dat extra fijn zijn”, zegt Sandra. “Zij is het écht niet gewend om op een appartement in de drukke stad te wonen. Ze houdt van dieren, van buiten zijn. En ze heeft nog altijd nachtmerries van die brand. Ze is ervoor in behandeling bij een arts. Een rustige woning op ‘den buiten’ zou het ook voor haar al een stuk makkelijker maken. Het moet écht niet groot of chic zijn. Maar als alleenstaande moeder is het niet eenvoudig om een verhuurder te overtuigen om zijn huis aan mij te verhuren. Alle voorstellen zijn dus welkom.”

Wie Sandra wil helpen, mag contact opnemen met onze redactie via agendametropool@gva.be