Politie pakt twee vermoedelijke autodieven op na grote klopjacht

De politie van de zone Zara heeft twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht een gestolen auto in brand te hebben willen steken. Aan de arrestatie ging een klopjacht vooraf waar verschillende korpsen aan deelnamen.

De twee mannen, Belgen van Afrikaanse origine, werden maandagavond iets na middernacht opgemerkt in de Osseweg in Zandhoven. Ze waren bezig een paaltje van een bospad uit de grond te halen om met de auto het bos in te rijden. De getuige belde de politie.

Toen die ter plaatse kwam, kon één verdachte onmiddellijk worden gearresteerd. De tweede verdachte zette het op een lopen. Er volgde een klopjacht die bijna een uur heeft geduurd.

“We hebben toen bijstand gevraagd van de politiezones Voorkempen en Lier”, zegt commissaris Danny Dewulf van de politiezone Zara (Zandhoven-Ranst). “Na een achtervolging te voet, met inzet van speurhonden, kon de tweede verdachte uiteindelijk worden gearresteerd.”

De auto werd volgens onze informatie gestolen in Wallonië. De twee mannen, allebei dertigers, worden morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot brandstichting en diefstal van de auto. Of de auto al dan niet werd gebruikt voor criminele feiten, was gisteravond niet duidelijk.

De politie gaat ervan uit dat er ook nog een derde verdachte bij de zaak is betrokken. Maar die persoon werd voorlopig niet gevonden. De politie is wel naar hem op zoek.