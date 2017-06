Thuisrijder Kris Boeckmans verkent supervlak BK-parcours in Antwerpen: “Gelukkig is er nog dat onnozele tunneltje onder de A12”

“Gelukkig is er nog dat onnozele tunneltje onder de A12. Krijgen we toch nog een paar hoogtemeters.” Kris Boeckmans moet er zelf om lachen. Geboren en getogen in de rand van Antwerpen krijgt de spurter van Lotto - Soudal zondag op het BK in ‘zijn’ stad een parcours naar zijn hart. Vlakker dan vlak. “Maar vraag je mij of het een massaspurt wordt, dan zeg ik neen.” Op verkenning met Kris Boeckmans.