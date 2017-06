“Als de haven niet groeit, heeft dat zware gevolgen”

Er zijn mensen die vinden dat het nu wel genoeg is geweest. Dat de haven niet verder moet groeien. “Maar als we niet meer groeien, zijn de gevolgen enorm”, zegt havenbaas Jacques Vandermeiren.

Jacques Vandermeiren, gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf Antwerpen, sprak op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Nationale Bank over het economisch belang van de Belgische havens. De cijfers dateren van 2015 en zijn ondertussen bekend (zie tabellen). Vorig jaar nog passeerde de haven van Antwerpen de kaap van 10 miljoen containers. En de cijfers leren ook dat Antwerpen de grootste haven van Europa, Rotterdam, op de hielen zit.

“Als de groei die we de jongste jaren zien blijft verder duren, zal Antwerpen over een jaar of 15 op hetzelfde niveau staan als Rotterdam”, vertelt Marcia De Wachter, de directeur van de Nationale Bank.

Niemand die haar dinsdag in het Havenhuis in Antwerpen tegensprak. Jacques Vandermeiren waarschuwde wel dat indien de haven niet verder kan groeien, dat dramatische gevolgen zal hebben.

Meer ruimte voor containers

“Als we het signaal zouden geven dat de haven niet langer groeit, is dat het sein voor klanten om hun trafieken af te leiden naar andere havens. Vroeger zagen mensen vooral de lusten van de haven, tegenwoordig ook steeds meer de lasten.”

Jacques Vandermeiren ontkent niet dat die lasten er ook zijn. “De haven in het Waasland doorkruist een aantal gebieden die vallen onder de vogel- en de habitatrichtlijn. Dat is iets waar we samen een oplossing voor moeten vinden.”

De gedelegeerd bestuurder zei nog in de toekomst meer te willen inzetten op duurzaamheid in de haven. Ook de bereikbaarheid van de haven en de behoefte aan meer ruimte voor containeroverslag kwam aan bod.

“We hebben een aantal van onze partners, onder wie veel havenondernemingen, daarover bevraagd. Hun boodschap is dat we een actievere rol moeten spelen en dat gaan we ook doen. Het ­Havenbedrijf is lang een naar binnen gekeerde organisatie geweest. Maar daar moeten we vanaf.”

Meer vrouwen

Marcia De Wachter verwees naar het feit dat de Antwerpse haven rechtstreeks en onrechtstreeks werk verschaft aan 142.000 mensen. “17% daarvan zijn vrouwen. Dat is niet slecht, maar het kan nog beter. Zeker als je weet dat vrouwen, meer dan mannen, met succes hogere studies afronden. Dus ik zou aan de havengemeenschap willen zeggen: neem meer vrouwen aan.”