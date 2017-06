Primeur voor provincie: Antwerps OCMW meldt vermoedens van fraude

Het Antwerps OCMW gaat vermoedens van sociale fraude doorgeven aan het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Antwerpen is de eerste gemeente in de provincie die dat doet.

Sinds 2015 kunnen burgers en ondernemingen vermoedens van sociale fraude melden op het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Vorige maand stelde de federale regering het meldpunt ook open voor OCMW’s.

Ondertussen maken al 25 gemeentes, waarvan de meeste in Wallonië, gebruik van dit meldpunt. Het bestuur van het OCMW Antwerpen heeft dinsdag beslist hun voorbeeld te volgen. “Onze medewerkers stellen geregeld vast dat er iets niet klopt in verband met bijvoorbeeld de verblijfplaats van klanten, de gezinssamenstelling of zwartwerk. Dat kan soms duiden op domiciliefraude of uitkeringsfraude, niet alleen met leeflonen, maar ook met andere uitkeringen”, zegt de Antwerpse OCMW-ondervoorzitter Axel Polis (Open Vld). “Vaak wordt er dan onterecht steun van het OCMW of de sociale zekerheid verkregen. Om te zorgen dat steun terechtkomt bij wie het echt nodig heeft, hechten we in Antwerpen heel veel belang aan de strijd tegen sociale fraude.”

8.000 vaststellingen

Vorig jaar werden er landelijk bijna 8.000 vaststellingen van mogelijke sociale fraude gedaan. Na onderzoek bleek twee derde van die meldingen ook gegrond te zijn. 65% ging over zwartwerk en sociale dumping, 18% over domiciliefraude en dergelijke. In Antwerpen wordt naar schatting in ongeveer 1% van de dossiers van het OCMW sociale fraude gepleegd.

“We hebben binnen onze diensten een eigen sociale fraudecel die vandaag al samenwerkt met de federale diensten. Door aan de slag te gaan met het meldpunt, kunnen we die goede samenwerking verder uitbouwen”, zegt Antwerps schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). “Op die manier zorgen we ervoor dat alle vormen van fraude effectief en efficiënt worden aangepakt. We mogen niet toelaten dat fraude loont.”

Naast domiciliefraude of zwartwerk zal het OCMW het meldpunt ook gebruiken wanneer ze merken dat OCMW-klanten worden uitgebuit of tewerkgesteld in een onwettelijke situatie.