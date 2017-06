“De voorstanders van het confederalisme zullen hun wensdroom voor een paar legislaturen mogen opbergen”

Zoals te verwachten was, zorgde de politieke aardbeving die Benoît Lutgen maandag veroorzaakte, ook dinsdag nog voor naschokken. Een bom op de Wetstraat was het, toen de cdH-voorzitter bekend maakte dat zijn partij niet langer met de PS wil regeren en de andere partijen opriep om de Waalse socialisten uit de Brusselse, de Waalse en de Franstalige gemeenschapsregering te kegelen. Het stof is ondertussen een beetje gaan liggen, en wat overblijft is puin.

De heropbouw zal ook niet voor meteen zijn, zo valt te vrezen. Machtsverhoudingen verstevigen, posities innemen, deals sluiten over één, twee, en waarom geen drie verkiezingen heen; het heeft zijn tijd nodig.

Er is een aantal logische scenario’s te bedenken over hoe het nu verder moet. Maar logica en Belgische politiek, het is niet meteen een tautologie. De gok van Lutgen kan succes hebben, maar kan net evenzeer als een natte dweil in zijn gezicht terugslaan. De PS kan aan de kant geschoven worden, maar Di Rupo kan het net zo goed alsnog op een akkoordje gooien met de MR van Didier Reynders. Alvast niemand leek dinsdag openlijk geneigd om ‘formateur’ Lutgen te volgen.

Nee, dan heeft Olivier Maingain het voordeel van de duidelijkheid. Hij kwam erbij zoals we hem kennen. Met de twee voeten vooruit. De sterke man van Défi (het vroegere FDF) wil dat Stéphane Moreau (PS, Publifin), Armand De Decker (MR, Kazachgate) en Joëlle Milquet (cdH, vooral zichzelf) opzouten. Eerst de stal uitkuisen. Pas dan wil hij denken aan mogelijke coalities. En hij staat sterk, Maingain. Ze hebben hem nodig om meerderheden zonder de PS te vormen. Olivier Maingain spreekt daarbij over een noodzakelijke “ethische revolutie”. Ethiek en de man die de taalwetgeving negeert en een corridor wou aanleggen tussen Brussel en Wallonië, ook dat is geen tautologie.

Je kunt daar smalend en hoofdschuddend naar kijken, maar voor Vlaanderen is dit allemaal niet zo vrijblijvend. Verhuist de PS naar de oppositiebanken, dan komen er minstens in Wallonië en binnen de Franstalige gemeenschap twee centrumrechtse regeringen bij. Qua sociaaleconomisch programma zullen de gemeenschappen dichter bij elkaar aanleunen. Het ‘rechtse Vlaanderen’ versus het ‘linkse Wallonië’ is dan geen verkiezingsslogan meer. Een regering-Michel II is een stapje dichterbij. En de voorstanders van het confederalisme zullen hun wensdroom voor een paar legislaturen mogen opbergen.

Politicologen en thesisstudenten hebben hier een lekkere kluif aan. En de burger? Die ziet toch vooral twee politici die zonder enige credibiliteit zwaaien met ‘propere handjes’. Lutgen en Maingain profileren zich nu graag als een Waals doorslagje van Emmanuel Macron en hopen mee te surfen op die succesformule. Maar dit ruikt niet naar nieuwe politieke cultuur. Dit ruikt naar plat opportunisme.