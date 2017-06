Beerse - De werkzaamheden op de N132 tussen Beerse en Merksplas zouden in november van dit jaar voltooid moeten zijn. Dat raakte dinsdagavond bekend op een informatievergadering voor de bewoners.

“Dit is het grootste knip- en plakwerk uit de geschiedenis van de wegenbouw.” Een buurtbewoner van de Merksplasseweg in Beerse en Steenweg op Beerse in Merksplas doet op de informatievergadering in het ...