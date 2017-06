Ravels / Poppel - Het Openbaar Ministerie in het Nederlandse Den Bosch vorderde 24 maanden celstraf tegen Jan van der Linden (67) uit Poppel (Ravels) voor internationale wapensmokkel. “Dit is klote”, reageert de bedrijfsleider.

Op 7 januari 2015 werd de Peugeot-bestelwagen, die Van der Linden bij een garagist in Poppel had gehuurd, onderschept in de Kroatische stad Kastela, in de buurt van Split. In de laadruimte troffen ze ...