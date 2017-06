Wommelgem - Het einde van de werken in de Torenstraat is in zicht. Vandaag worden in het laatste stuk en op de Wijnegemsteenweg de onderlagen met vers asfalt gelegd. De gemeente creëerde een alternatieve parking naast de brug in de richting van Wijnegem.

De werken in de lange derde fase lopen volgens de gemeente volgens plan. Vorig week werden in het stuk tussen de Jos Swinkelsstraat en de Koralenhoeve op de brug over de E313 de boordstenen gegoten en ...