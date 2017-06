Tijdelijk rook- en vuurverbod arboretumtuin

Kalmthout - Door de tropische warmte heerst nu ook in het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout een rook- en vuurverbod.

De aanhoudende droogte in de botanische tuin leidt tot deze uitzonderlijke maatregel die voor het eerst wordt doorgevoerd. Het vuurverbod heeft betrekking op zaken als tuinkaarsen of fakkels die soms bij activiteiten gebruikt worden. Het gaat om een tijdelijke maatregel, maar zonder einddatum.

“De situatie in de botanische tuin is niet vergelijkbaar met deze op de Kalmthoutse Heide, maar we willen elk risico zo veel mogelijk vermijden", zegt Bram Rammeloo, conservator-directeur van Arboretum Kalmthout.