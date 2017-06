Een Canadair-vliegtuig is in Centraal-Portugal neergestort terwijl het de bosbranden probeerde te bestrijden. Het is voorlopig onduidelijk of er slachtoffers zijn en uit welk land het blusvliegtuig afkomstig is.

Het Canadair-vliegtuig was één van de blusvliegtuigen die de bosbranden in Pedrogao Grando bestrijden. In totaal zijn er elf blusvliegtuigen, waaronder verschillende van het type Canadair aan het werk in de regio: zes Spaanse, drie Franse en twee Italiaanse.