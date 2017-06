Is het nu 50, 70 of 90? Agentschap Wegen en Verkeer en Schoten ruziën over snelheid in straat

Schoten - In de Kopstraat in Schoten mogen auto’s opnieuw 70 kilometer per uur rijden. Dat valt toch af te leiden van de gloednieuwe verkeersborden die het Agentschap Wegen en Verkeer er enkele dagen geleden heeft neergezet. “Zeer tegen onze zin want wij zijn voorstander van 50 per uur”, aldus Erik Block (CD&V), schepen van Mobiliteit.

Zeventig kilometer per uur is sinds 1 januari de algemene norm op Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom. In het verleden was dat negentig kilometer per uur. Overal werden de borden met zeventig per uur ...