De 10 momenten van Graspop 2017

De 22ste editie van de Graspop Metal Meeting zit erop. Met een uitverkochte vrijdag, in totaal 155.000 bezoekers, veel zon en geen noemenswaardige incidenten was het een topeditie, waarop we terugblikken door de keuze van onze tien momenten.

1. Rrrrrrrrrrramstein

Meer explosies dan in een gemiddelde week in Bagdad, vlammenwerpers die de voorste rijen van het publiek flamberen, een muur van geluid en een R die richting Rusland rolt. Dat kan maar één ding betekenen: den Duits is terug. Rammstein kwam, zag en blies vrijdag de Graspop-wei weg. Voor de massaal afgezakte fans - ze zorgden ervoor dat de eerste festivaldag uitverkocht was - had de band goed nieuws mee: na acht jaar wachten is er eindelijk zicht op een nieuwe Rammstein-plaat. “We zijn eindelijk aan nieuwe nummers begonnen”, vertelde gitarist Richard Kruspe ons in de backstage. “Na ‘Liebe Ist Für Alle Da’ waren we toe aan een break. Iedereen wou gewoon even zijn ding doen. Till heeft een zijproject gedaan, onze toetsenist heeft een boek geschreven, ik heb mijn droomhuis gebouwd. We hebben elkaar in die periode maar één keer per jaar gezien. Op dat moment was telkens de vraag: willen we aan nieuwe nummers beginnen. Nee? Oké, tot volgend jaar! Recentelijk zijn we dan toch aan het schrijven geslagen. En dat ging verrassend vlot. We hebben momenteel 28 songideeën. We gaan nu enkele producers contacteren en zien of we uit die 28 songideeën een plaat kunnen maken. Dus de kans is reëel dat er in 2018 of 2019 een nieuw Rammsteinalbum is. Al leggen we de lat hoog. Enkel als we er echt van overtuigd zijn dat die nieuwe plaat nog iets toevoegt aan ons oeuvre, komt ze er.”

Foto: © Gil Plaquet

2. Deep Purple toont zich headlinerwaardig

Vooraf was er wat twijfel over de headlinerstatus van Deep Purple: een bende oude knarren die grossieren in lang vervlogen hardrock tegenover een publiek van zo’n 45.000 liefhebbers van loodzware metalen, zou dat wel marcheren? Ja dus. Tot ver achteraan de wei werd er duchtig meegezongen met klassiekers als ‘Smoke On The Water’ en ‘Hush’ (uit 1968!), en tijdens de solo’s van toetsentovenaar Don Airey zagen we zelfs 16-jarige Chiromeisjes uit hun dak gaan. Dat we ‘Child In Time’ moesten missen (de band schrapte de klassieker uit zijn liveset omdat zanger Ian Gillan de hoge noten niet meer haalt) is jammer, maar wie maalt daar om als je met ‘Black Night’ de, euh, zwarte nacht wordt ingestuurd?

Foto: © Gil Plaquet

3. Cavalera-broertjes winnen het van Sepultura

Vrijdag op de main stage: Sepultura, met twee leden van de klassieke line-up en enkele nummers uit de succesplaat ‘Roots’ (1996). Een dag later op de main stage: de broertjes Cavalera, de twee andere leden van die klassieke line-up, met de quasi integrale ‘Roots’. Wie won het duel der beide Sepultura-clans? Toch wel de broertjes. Max Cavalera is gewoon een betere frontman, Iggor een betere drummer. Beide broers zijn overigens bezig aan een nieuwe plaat, vertelde Max ons in de backstage. Daarmee houdt Cavalera zijn strak schema van minstens één album per jaar aan. Heeft de man nooit behoefte aan wat vakantie? “Fuck vakantie! Je weet dat men James Brown de hardest working man in show business noemde. Wel, ik ben de James Brown van de metal (lacht).” En Sepultura? Slecht was het niet, maar we hadden er - zeker gezien de uitstekende nieuwe plaat ‘Machine Messiah’ - meer van verwacht. Derrick Green en co krijgen op 8 juli een herkansing op Antwerp Metal Fest.

Foto: FJMDesign

4. Evil Invaders verruilen cel voor hoofdpodium

Het gebeurt niet vaak dat een Belgische band op het Graspophoofdpodium staat. Evil Invaders mocht vrijdag het beperkte rijtje - met onder meer Channel Zero en Diablo Blvd - vervoegen. Terecht: Evil Invaders tourde al door Europa en Japan en de nieuwe plaat, die in september uitkomt, verschijnt wereldwijd. “Ik ga al naar Graspop vanaf ik 14 was”, zegt bassist en halftijdse boekhouder Joeri van de Schoot (23). “Dat ik hier nu zelf mag spelen, is een kinderdroom die uitkomt.” Op Graspop spoelt Evil Invaders een nare ervaring in de VS door. De vier bandleden werden er eind april een dag in een cel gestopt en vervolgens het land uitgezet omdat hun papieren niet in orde waren. “Er hing bloed aan de muur en om het uur stopten ze wel een nieuwe gearresteerde in onze cel”, zegt zanger Joe Van Audenhove (26). “Dan is de backstage van Graspop toch een pak leuker, al is het maar omdat er hier geen camera op het toilet gericht staat.”

5. Ministry herleeft

Zijn band is - net als hijzelf - al enkele keren doodverklaard, maar Al Jourgensen stond toch weer doodleuk op Graspop met Ministry. Na enkele zwakkere passages in ons land knalde het zaterdag in de Marquee als vanouds. Heeft Trump Jourgensen nieuw leven ingeblazen? Dan mogen we binnenkort ook een uitstekende nieuwe plaat verwachten.

Foto: Photo News

6. Airbourne trekt het feest op gang

Muzikaal hebben we het zo niet begrepen op Airbourne - AC/DC van den Aldi, zou je het scherp kunnen stellen - maar live is het altijd prijs. Frontman Joel O’Keeffe loopt een marathon op het podium, laat zich op de schouders van een kangoeroe hijsen, deelt pintjes uit… Kortom: trekt het feestje op gang. De bands die na Airbourne op de main stages volgden, hoefden de voorzet maar binnen te koppen.

7. Primus heeft zijn dagje

Je hebt twee soorten Primus-concerten: het ‘we doen lekker ons zin en trekken ons niets aan van de verwachtingen’-concert en het ‘we bezorgen het publiek een fantastische avond’-concert. Voor Graspop opteerde Primus voor het tweede, en zo hoort het ook op een festival. Alle hits passeerden, frontman Les Claypool toonde zich nog maar eens de beste bassist ter wereld, en de animaties namen ons mee op een fantastische trip.

Foto: © Gil Plaquet

8. Gojira neemt revanche

Hun passage eerder dit jaar in de AB vonden we tegenvallen - te monotoon - maar op Graspop revancheerden de Fransen van Gojira zich met een set waarbij alle gelaagdheid van hun muziek tot haar recht kwam.

9. Brides of Lucifer verdeelt de Graspopgangers

Eerlijk: we zijn er nog niet uit wat we van dit Scala goes metal-project moeten vinden. En de Graspopgangers ook niet, zo blijkt uit de wel zeer verdeelde reacties op social media: van ‘briljant’ tot ‘stop met metalnummers te verkrachten’. Soms had het weg van een metal-quiz (herken het nummer), soms van een karaoke. De arrangementen waren - zoals steeds bij Scala - super, de show boeide. Maar of dit op termijn zal blijven boeien, daar zijn we nog niet uit.

10. Goe vur in den Otto doet carpool karaoke

De geestigste filmpjes van Graspop 2017? De carpool karaoke van Goe vur in den Otto! Het deejayduo ging aan het zingen met Graspopartiesten als Dee Snider, Danko Jones en DevilDriver, en dat leverde leuke beelden op. Voor herhaling vatbaar.