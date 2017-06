Mickey Mouse maakt dag van dove jongen helemaal goed

Toen Bethany Rodgers met haar hele gezin naar Disney World vertrok, wist ze dat het een fijne dag zou worden. Maar het werd pas onvergetelijk toen niemand minder dan Mickey Mouse himself haar dove zoon een onvergetelijk moment bezorgde.

Om even uit te rusten na de vele attracties, besloot de familie Rodgers een hapje te eten. In het ‘Hollywood and Vine’ restaurant van Disney World aten ze wat frietjes, tot Mickey Mouse plots langskwam. De Disneyfiguur ging aan alle tafels langs om hallo te zeggen, en passeerde dus ook de Rodgers. Mickey zwaaide en lachte naar de kleuter, en ging dan door naar de volgende tafel. Maar toen hij vertrok, had hij door dat de jongen doof was.

Hij zag dat Bethany en haar man communiceerden met de kleuter door middel van gebarentaal. Snel keerde Mickey terug en nam hij uitgebreid de tijd om met de jongen te praten. “Mickey Mouse houdt van je”, zei hij. En “Ben je goed aan het eten?”, vroeg hij daarna nog.

Bethany was overdonderd door het feit dat Mickey wat extra tijd vrijmaakte voor de kleuter. “Het was hartverwarmend om mijn zoon te zien communiceren met zijn grote held Mickey Mouse”, zei ze achteraf. “Ik vond het heel lief dat hij terugkwam en even tijd maakte voor ons. Mijn man en ik vonden het geweldig om de twee zo bezig te zien”, klonk het.