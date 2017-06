Vijftien maanden voorwaardelijk voor Facebookvriend die meisje (12) aan bushalte verkracht

Heist-op-den-Berg - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 25-jarige man uit Schriek (Heist-op-den-Berg) schuldig bevonden aan de verkrachting van een meisje van 12 jaar. De man krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. De belangrijkste voorwaarde is dat hij zich moeten behandelen voor zijn gewelddadig seksueel gedrag.

De verkrachting dateert van 16 juli 2015. De man uit Schriek had even voordien een 12-jarig meisje uit Geel leren kennen op Facebook. Ze spraken af om samen te gaan wandelen in Westerlo. Toen ze nadien aan een bushalte aan het wachten waren, moest het meisje hem oraal bevredigen en werd ze vaginaal gepenetreerd.

De rechtbank tilt zwaar aan de verkrachting. “De feiten zijn ernstig en getuigen van een verregaande normvervaging.” De man moet 5.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer. Haar moeder krijgt 2.000 euro schadevergoeding.