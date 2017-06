Genk -

Op de E314 tussen Maasmechelen en Lummen heeft dinsdagnamiddag een lange file gestaan. Door een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van Genk-centrum was de rechterrijstrook er versperd. Bij dat ongeval raakte een trucker levensgevaarlijk gewond. De automobilisten die in de file stonden kregen water van de hulpdiensten. Omstreeks 16 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt.