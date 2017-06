Deze Kalmthoutse bejaarden houden het gezellig: “Zwembadje, vers fruit en mooie zonnehoed”

Regio En hoe is het met de bejaarden gesteld, die nu de hittedagen moeten doorkomen? Ondanks de maatregelen blijkt het er in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kalmthout zelfs redelijk gezellig aan toe te g... Bekijk video