Het blijft rommelen bij Nederlandse voetbalbond: technisch directeur Hans van Breukelen stapt na jaar op

Technisch directeur Hans van Breukelen vertrekt op 1 augustus bij de Nederlandse voetbalbond (KNVB). Dat meldt de voetbalbond dinsdag. Van Breukelen was iets langer dan een jaar in dienst van de KNVB. De oud-doelman kreeg in die periode veel kritiek, onder meer op de aanstelling van bondscoach Dick Advocaat.

“Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren”, legt Van Breukelen uit. “Maar ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn en onze ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies.”

“Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar”, aldus Jean-Paul Decossaux namens de directies amateur- en betaald voetbal. “Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn wij hem dankbaar voor.”