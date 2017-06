“PS, cdH en MR moeten hun stallen uitmesten”

Brussel - De partij DéFI eist dat PS, MR en cdH onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om de mensen uit de partij te zetten die een verantwoordelijkheid dragen in de schandalen die geleid hebben tot de huidige crisis in de Franstalige politieke wereld. Dat is dinsdagmiddag beslist op een vergadering van de parlementsleden van DéFI. Voor partijvoorzitter Olivier Maingain is dat een voorafgaandelijke voorwaarde om nieuwe coalitieonderhandelingen te voeren.

Maingain liet ook verstaan dat DéFI erg hoge eisen zal stellen met betrekking tot mandaten, vergoedingen en transparantie. In afwachting moet de Brusselse regering - de enige waar DéFI vandaag deel van uitmaakt - blijven besturen om stilstand te vermijden, stelde hij.

De DéFI-voorzitter citeerde na afloop van de vergadering geen namen van mensen die door andere partijen aan de kant geschoven dienen te worden. Maar op de Franstalige openbare zender RTBF had hij het tijdens het middagjournaal over Armand De Decker (MR), die betrokken is bij het dossier Kazachgate, en Joëlle Milquet (cdH), die als minister moest aftreden omdat ze ervan verdacht wordt personeel te hebben aangenomen op haar kabinet dat werd ingezet voor haar verkiezingscampagne. “Het is tijd dat die mensen opstappen. Dat is een onvoorwaardelijke eis”, aldus Maingain, die vond dat het initiatief van cdH “de instellingen schaadt”.