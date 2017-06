Europees Parlement wil toetredingsonderhandelingen met Turkije opschorten

Als in Turkije de voorgestelde grondwetswijzigingen doorgaan, moet de Europese Unie de toetredingsgesprekken opschorten. Dat zeggen de leden van de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement.

2016 was een moeilijk jaar voor Turkije, erkennen de parlementsleden in hun resolutie. De oorlog in Syrië, de massale instroom van vluchtelingen, verschillende aanslagen en een poging tot staatsgreep hebben het land niet gespaard. Goede bilaterale relaties en een constructieve, open dialoog tussen Brussel en Ankara zijn meer dan ooit nodig, erkennen ze.

De parlementsleden vinden dat de maatregelen die in de nasleep van de couppoging genomen werden, disproportioneel zijn. De resolutie betreurt de massale ontslagen van ambtenaren, de gedwongen sluiting van nieuwsredacties, de arrestaties van journalisten, rechters en mensenrechtenactivisten en de sluiting van tal van scholen en universiteiten.

Turks referendum

Turkije hield op 16 april ook een veelbesproken referendum over enkele grondwetswijzigingen. Een meerderheid van de Turken schaarde zich achter het voorstel om het bestaande parlementair systeem om te vormen tot een presidentieel systeem - met meer macht voor huidig president Recep Tayyip Erdogan. Als de goedgekeurde wijzigingen worden doorgevoerd, moeten de Europese Commissie en de parlementen van de lidstaten de toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel opschorten, vinden de Europarlementsleden. Ze veroordelen ook het pleidooi van president Erdogan voor de herinvoering van de doodstraf.

“We kunnen de situatie in Turkije niet blijven tolereren”, reageert Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Zeker niet met betrekking tot een land dat kandidaat is om lid te worden van de Europese Unie. Bovendien zijn we dit ook verplicht aan alle Turkse burgers, binnen en buiten Turkije.” Ze was graag nog verder gegaan met de resolutie. “Ik denk dat de huidige situatie reeds ernstig genoeg is om de toetredingsonderhandelingen te verbreken. Nu wachten we opnieuw op een reactie van Turkije, of het keert zijn kar of zet zijn destructieve pad verder, met alle gevolgen van dien.”

Behalve de opschorting van de toetredingsonderhandelingen vraagt het parlement ook dat de pre-toetredingsfondsen onmiddellijk wordt opgeschort.