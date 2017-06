GAIA verzamelt ruim miljoen handtekeningen tegen langeafstandstransport van vee

Een Europese campagne tegen het langeafstandsvervoer van levend vee is liefst 1.069.715 keer ondertekend. Dat zegt dierenrechtenorganisatie GAIA dinsdag, die de campagne samen met Eurogroup for Animals vorig jaar in 27 landen organiseerde om een grondige herziening van de Europese regelgeving te eisen.

Ieder jaar worden bijna 37 miljoen runderen, paarden, varkens, geiten en schapen, en 1 miljoen kippen en ander gevogelte over duizenden kilometers levend getransporteerd.

Met de campagne “Stop the Trucks” vragen GAIA en Europgroup for Animals om de transporten van levende dieren te beperken tot een maximale reistijd van 8 uur. Daarnaast moeten de omstandigheden van het vervoer veel strikter worden gereglementeerd en moet het opleidingsniveau van de chauffeurs en de handelaars worden opgekrikt.

“Een verregaande herziening van de huidige reglementering en een beperking van de transportduur is absoluut noodzakelijk”, zegt GAIA-directrice Ann De Greef. “Er is lang genoeg getalmd. De huidige regelgeving is nagenoeg een maat voor niets. De EU moet de lat veel hoger leggen en de wet grondig hervormen om een einde te maken aan het onnoemelijke leed dat honderden miljoenen dieren jaarlijks ondergaan tijdens verre veetransporten.”