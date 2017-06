Bejaarde vrouw raakt oog kwijt na bizarre vechtpartij in frituur

Een 79-jarige man uit Eigenbrakel in Waals-Brabant heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen waarbij een 82-jarige vrouw een oog kwijtraakte. Ze kregen het met elkaar aan de stok in een frituur in Bredene. Het OM vorderde twee jaar met uitstel.

Op 16 september 2015 kwam het in frituur Alaska tot een hevige discussie tussen Michel D. en M.K. uit Bredene. D. had blijkbaar onlangs de relatie met een vriendin van M.K. verbroken, waarop de vrouw verhaal ging halen. Tijdens de ruzie zou de vrouw door een klap van D. op de grond gevallen zijn. Daarbij werd haar oog geperforeerd door de hoek van haar bril. Het slachtoffer raakte blind aan dat oog en was tot overmaat van ramp al blind aan haar andere oog. Haar advocaat vorderde een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro.

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel. Voor dergelijke feiten is twee jaar de minimumstraf. “Dat meneer de gevolgen niet heeft gewild, doet geen afbreuk aan de slag”, aldus procureur Fauve Nowé.

De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens meester Sien Sablain zijn er immers geen getuigen van het incident. Bovendien zou M.K. eerst geslagen hebben, waardoor een eventuele reactie van de beklaagde wettige zelfverdediging zou zijn. “Ze heeft met haar handtas gezwaaid en heeft daardoor die handtas in haar gezicht gekregen”, zei Michel D.

De rechter doet op 19 september uitspraak.