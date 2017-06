NMBS breidt vanaf september dienstverlening aan mensen met beperkte mobiliteit uit

Mensen met een beperkte mobiliteit zullen vanaf september in 40 Belgische stations nog maar drie uur op voorhand bijstand moeten aanvragen. Tot nu toe was dit slechts beperkt tot 18 stations. Dat laat de NMBS dinsdag weten in een persbericht.

Momenteel kunnen mensen die hulp nodig hebben bij het in- of uitstappen van de trein assistentie aanvragen bij de spoorwegmaatschappij. In 18 stations hoeft die aanvraag slechts drie uur op voorhand gebeuren.

De NMBS gaat die mogelijk vanaf september dus ook aanbieden in 22 nieuwe stations. In de overige opstapplaatsen blijft het nodig om 24 uur op voorhand de nodige assistentie te reserveren.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet de reis waarvoor assistentie wordt aangevraagd een rechtstreekse verbinding, zonder overstap, zijn. Bovendien moet de reis worden afgelegd tussen 06.30 uur en 21.30 uur. Wie vroeger of later assistentie nodig heeft, moet die nog altijd 24 uur op voorhand aanvragen.

Vorig jaar kreeg de NMBS ongeveer 42.000 assistentieaanvragen, een stijging van 40 procent met vijf jaar eerder, zegt de spoorwegmaatschappij.

Lijst stations

De stations met een uitgebreide dienstverlening zijn: Aarschot, Aarlen, Antwerpen-Centraal, Bergen, Blankenberge, Brugge, Brussels Airport - Zaventem, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid, Denderleeuw, Dendermonde, Doornik, De Panne, Genk, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters, ‘s Gravenbrakel, Hasselt, Kortrijk, La Louvière-Sud, Leuven, Libramont, Lier, Lokeren, Louvain-La-Neuve, Luik-Guillemins, Marloie, Mechelen, Mol, Namen, Nijvel, Oostende, Ottignies, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Turnhout, Verviers-Centraal en Zottegem.