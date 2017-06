Havenrun wordt HavenChallenge: 10 km met 20 obstakels op Oosterweeleiland

Tot in 2016 vond de Havenrun nog plaats rond de Opel-site. Foto: RR

De Havenrun, een loop die al twee keer in september plaatsvond in het havengebied, verandert van concept. De run wordt ‘HavenChallenge’, 10 km met 20 obstakels, die allemaal te maken hebben met de haven en die je ook in groep kan overwinnen.

De eerste HavenChallenge speelt zich op 16 september af op het zogenaamde Oosterweeleiland, waar het krioelt van de havenactiviteit. Je kan de uitdaging individueel aangaan, maar ook in teams van minimum 10 deelnemers. De beste acht tijden van de groep bepalen het resultaat. Voor bedrijven is er het HavenChallenge Business Pakket met onder andere 10 individuele deelnames, opname in het Bedrijvenklassement en toegang tot een Business Lounge.

Heel wat havenbedrijven werken ook mee aan het parcours. “De betrokkenheid is groot en iedereen wil er iets spectaculairs van maken. De formule is uniek en wijkt af van zowel de traditionele loopwedstrijd als de gekende obstacle runs. Iets nieuws dus”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports. Het is nog af te wachten hoe de obstakels er precies uit gaan zien.