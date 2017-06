Antwerpse politie redt hijgende hond uit snikhete caravan

Antwerpen 2060 - De Antwerpse politie heeft maandag een uitgedroogde hond gered. De politie zal de eigenaar trachten op te sporen.

Twee inspecteurs hoorden tijdens hun patrouille maandag een hond janken en blaffen in een achtergelaten caravan. De kampeerwagen was in slechte staat en er lag veel afval rond.

Door de gordijnen konden de inspecteurs de hond zien liggen. Door de hitte was het dier continu aan het hijgen. De politie bevrijdde de hond en gaven het wat water. Toen de caravan werd onderzocht, was er geen water of eten voor de hond voorzien.

Het dier is met ernstige uitdrogingssymptomen overgebracht naar het asiel waar het terug op krachten kan komen. De politie spoort de eigenaar op. “Geef je huisdier voldoende schaduw en drinkwater!”, waarschuwt de politie.