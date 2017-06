Ook Telefacts zendt schokkende reportage over meisje met anorexia uit

Heftige beelden dinsdagavond in Telefacts Zomer: de Nederlandse reportage Emma wil leven gaat over een 18-jarig meisje met anorexia.

Ook VTM zal kijkers vanavond waarschuwen voor de heftige beelden in de reportage Emma wil leven. De 18-jarige Emma overleed in april 2016 aan de eetstoornis anorexia. Het meisje had er zes jaar tegen gevochten en filmde, samen met haar verzorgers, haar laatste weken.

Op haar vraag is na haar dood een reportage gemaakt over haar gevecht tegen anorexia, over haar behandelingen en over haar vrienden en familieleden. Iedereen bevestigt wat Emma zelf zei: ze wilde genezen. Maar toen ze zich op haar zeventiende liet opnemen in de kliniek voor eetstoornissen Human Concern in Portugal, was het al te laat: Emma’s lichaam was te verzwakt om nog beter te worden.

Keihard

De beelden zijn keihard, wellicht te hard voor gevoelige ogen. Maar Emma wou haar verhaal vertellen om andere meisjes te waarschuwen. Toen de reportage op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, werd niet alleen de zender overstroomd door reacties. Ook de hulporganisatie Korrelatie kreeg honderden oproepen binnen.

Na de reportage zal Julie Colpaert kijkers met vragen verwijzen naar ANBN, een vereniging die jongeren met eetstoornissen en hun families helpt.

In onderstaand fragment zie je het contract tussen de gezonde Emma op de fiets, én Emma een jaar later, in een hulpcentrum in Portugal. Opgelet: harde beelden.

Telefacts Zomer, VTM, 21.55u